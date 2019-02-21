Украина КАРТА Обострение в зоне ООС: число обстрелов растет, у ВСУ есть потери

2019-02-21 10:41 192

В зоне ООС на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил смертельное ранение.

Как сообщили в штаб Операции Объединенных сил, за минувшие сутки российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 11 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Противник выпустил по позициям украинских войск 125 мин калибров 120 и 82 мм

Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по наших защитниках велся прицельный снайперский огонь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял наши опорные пункты:

- дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское

- дважды из минометов калибра 120 мм – вблизи села Водяное

- дважды, сначала из минометов калибра 120 мм, а позже – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Широкино

- из снайперского оружия – в районе города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

- дважды, из минометов 82-го калибра, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем – возле поселка городского типа Новоалександровка

- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Хутор Вольный

- из минометов калибра 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Екатериновка

- из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Новотошковское.