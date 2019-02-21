В зоне ООС на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил смертельное ранение.
Как сообщили в штаб Операции Объединенных сил, за минувшие сутки российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 11 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Противник выпустил по позициям украинских войск 125 мин калибров 120 и 82 мм
Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по наших защитниках велся прицельный снайперский огонь.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял наши опорные пункты:
- дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское
- дважды из минометов калибра 120 мм – вблизи села Водяное
- дважды, сначала из минометов калибра 120 мм, а позже – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Широкино
- из снайперского оружия – в районе города Марьинка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:
- дважды, из минометов 82-го калибра, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем – возле поселка городского типа Новоалександровка
- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Хутор Вольный
- из минометов калибра 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Екатериновка
- из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Новотошковское.