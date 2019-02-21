Украина Адвокат Мангера сообщил, что его клиент готов дать показании полиции или ГБР

2019-02-21 10:14 213

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер готов свидетельствовать Нацполиции и ГБР.

Об этом сообщил адвокат Александр Шадрин, пишет Громадське.

Причиной отказа свидетельствовать именно СБУ адвокат назвал то, что в ведомстве работает генерал Данил Доценко, которого Мангер ранее обвинил в организации нападения на Гандзюк.

"Когда человек (Мангер) прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности (проводит допрос), то опять есть риск, что показания будут искажены", - сказал Шадрин.

Он выразил надежду, что дело Мангера передадут в подследственности Нацполиции или ГБР.

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Накануне на него надели электронный браслет.

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