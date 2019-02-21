Мир В США выяснили, какие хакеры работают в восемь раз быстрее всех остальных

2019-02-22 15:46 177

Исследователи американской компании Crowdstrike установили скорость работы хакеров в разных странах мира.

Как сообщает Spiegel, в итоге выяснилось, что российские специалисты работают, в среднем, в восемь раз быстрее своих конкурентов. 

"Мы ожидали, что они окажутся на первом месте, учитывая, насколько эффективно они работают по сравнению с остальными злоумышленниками, но даже мы были удивлены тем, как быстро они способны полностью проникнуть в компьютерную систему, заполучив к ней доступ", - отметил один из основателей Crowdstrike Дмитрий Альперович.

Также выяснилось, что хакерская группа, подобно Fancy Bears, тратит на взятие под контроль компьютеров организации (через первый зараженный) около 18 минут и 49 секунд.

У северокорейских хакеров, в среднем, на это уходит два часа и 20 минут. А китайским нужно более четырех часов.

Обычно любая атака начинается с того, что взлому подвергается один компьютер организации. А в дальнейшем через него идет захват остальных компьютеров.

Также эксперты выяснили, что большинство кибератак исходит из Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

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