Украина В Украину возвращаются морозы: на востоке до -17°

2019-02-21 17:00 285

В пятницу в Украине ночная температура снизится до 4-9°, днем ​​до 2-7° мороза, в отдельных областях ожидается снег.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег (на Закарпатье, Прикарпатье и Одесчине местами с дождем), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем ​​в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, метели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночная температура снизится до 4-9 °, на севере Левобережья до 10-14° мороза, днем ​​до 2-7° мороза; на Закарпатье, Прикарпатье, Одесчине и Николаевщине в течение суток от 2° тепла до 3° мороза.

В Крыму ночью без осадков, днем ​​дождь; температура ночью и днем ​​2-7° тепла.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Снижение температуры в течение суток до 5-7° мороза. На Киевщине также без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Снижение температуры ночью до 4-9° мороза, днем ​​до 2-7° мороза.

В выходные сохранится холодная без осадков погода, только ночью 23 февраля в Приазовье и Крыму снег. Температура ночью 7-12° мороза, днем ​​23 февраля 2-7° мороза, 24 февраля от 4° мороза до 1° тепла; в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-17° мороза, днем ​​23 февраля 5-10°, 24 февраля 2-7° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

На Киевщине также сохранится холодная без осадков погода. Температура ночью 7-12° мороза; днем 23 февраля 2-7° мороза, 24 февраля от 4° мороза до 1° тепла. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Согласно прогнозу, в Украине 25-26 февраля существенных осадков не ожидается. Температура ночью 25 февраля 3-9° мороза, в восточной части страны местами до 12° мороза, 26 февраля 0-6° мороза; днем в Украине 0-6° тепла, на Левобережье местами 1-3° мороза.

В столичном регионе температура ночью 25 февраля 3-8° мороза, 26 февраля 0-5° мороза; днем 0-5 ° тепла. Без существенных осадков.