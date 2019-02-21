Украина Ульяна Супрун объявила войну «фунготерапии»: чем опасно лечение грибами

2019-02-21 21:00 180

Альтернативным методам лечения нет места в доказательной медицине. Особенно, когда отказ от медицинской помощи угрожает жизни пациента. С помощью одного из таких методов пытаются обмануть онкобольных пациентов. Это так называемая «фунготерапия». Об этом пишет в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Ко мне обратились обеспокоенные врачи и пациенты по поводу активного распространения информации о лечении рака грибами возле Национального Института Рака. Адепты этого метода предлагают пройти курс и обещают полное выздоровление независимо от стадии болезни.

Это манипуляция и попытка заработать деньги на доверии и желании людей выздороветь. Недопустимо, когда пользуясь положением пациентов, люди сознательно пропагандируют средства, эффективность которых не доказана научно.

Этот альтернативный метод, как способ выздороветь, обычно предлагают люди, которые не являются медицинскими работниками. Они позиционируют его как панацею, часто предоставляют услуги за большие деньги и забирают у пациента время, которое он мог бы посвятить лечению", - отмечает Супрун и предлагает разобраться подробнее, что не так с "фунготерапией".

По ее словам, не существует ни одного исследования, подтверждающего эффективность грибов в лечении или предотвращении рака. Кроме того, такая "терапия" может иметь непредсказуемые побочные эффекты.

"Любое вещество, которое попадает в организм человека имеет достаточно широкий спектр непредсказуемых побочных эффектов. И если пациент получает лечение, утвержденное международным стандартам, но хочет "усилить" эффект "целебным грибом" существует очень высокий риск больше не получить никакого лечения.

Ведь грибы и другие сомнительные растительные препараты могут влиять на важные гематологические показатели пациента. Если они не в норме, это может быть основанием для отсрочки или даже отмены курса химиотерапии. В результате пациент не получает своевременно лечебного эффекта от традиционного лечения, тем более не получает его в результате приема "целебных грибов", - объясняет она.

Также грибы могут содержать токсичные вещества. "Хотя мы знаем о разновидностях съедобных грибов, не следует забывать, что существует целый ряд и ядовитых. Они опасны и могут привести к серьезной интоксикации организма или даже смерти. Часто грибы, которые используют для изготовления препаратов для лечения смертельных болезней - это высокотоксичные грибы (мухоморы, поганки и т.д.).

Также важна среда, в которой рос гриб. Ведь гриб имеет губчатую структуру и способен накапливать вредные вещества, которые его окружают течение роста. Даже если гриб не содержит токсичных веществ, синтезированным им самим, он может быть ядовитым. К примеру, в нем может быть высокая концентрация свинца и других тяжелых металлов, которые способны вызвать почечную недостаточность - состояние, несовместим с жизнью при отсутствии немедленной профессиональной помощи", - подчеркивает и.о. министра.

Супрун уверена, что спекуляция на желании пациентов любой ценой выздороветь недопустима.

"Существуют стандарты лечения, которые совершенствуются каждый день. Создаются новые методы, которые имеют высокую эффективность, одновременно сохраняют качество жизни пациента на достаточно высоком уровне. И такие лекарства имеют свои побочные эффекты и определенные недостатки. Однако, пациент информирован о возможных рисках до начала лечения, а не в процессе, или вообще не получил никакой информации об этом. Мы настоятельно рекомендуем доверять только доказательной медицине.

Меняем систему, чтобы каждый пациент имел возможность получить эффективное, качественное и своевременное лечение. Благодаря сотрудничеству с международными организациями мы закупаем больше лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями. Для лечения рака у взрослых теперь удается закупать 90% препаратов дешевле 2014 года.

Дешевле цена = больше лекарств. Кое-где закупочная цена лекарств уменьшилась в 19 раз.

Как следствие, в прошлом году Министерству удалось увеличить финансирование по взрослой онкологии более чем в два раза: с 709 млн грн, предусмотренных в начале года, удалось добавить еще 910 млн грн. Эти средства обеспечат значительное улучшение в обеспеченности пациентов лекарствами. Работаем дальше, чтобы каждый украинец в случае необходимости имел доступ к эффективному лечению", - резюмировала Супрун.