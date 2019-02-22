Курьезы фото Около мэрии Киева перевернулась груженная кирпичами фура - водители спали

2019-02-22 10:12 168

Сегодня в самом центре Киева на Крещатике фура, груженная кирпичами, скатилась по ступеням и перевернулась. 

По предварительной информации, двое водителей спали в кабине и не заметили, что машина покатилась. Когда проснулись, грузовик уже мчался вниз.

На пути он столкнулся с легковушкой, снес дорожный знак и скатился по лестнице около столичной мэрии на Крещатик. От удара кабину фуры вывернуло, и кирпич, который был в прицепе, высыпался на тротуар.

По данным СМИ, жизни водителей ничего не угрожает, их забрали медики. На месте аварии работают правоохранители и аварийно-патрульная служба.

 

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