Курьезы фото Около мэрии Киева перевернулась груженная кирпичами фура - водители спали

2019-02-22 10:12 168

Сегодня в самом центре Киева на Крещатике фура, груженная кирпичами, скатилась по ступеням и перевернулась.

По предварительной информации, двое водителей спали в кабине и не заметили, что машина покатилась. Когда проснулись, грузовик уже мчался вниз.

На пути он столкнулся с легковушкой, снес дорожный знак и скатился по лестнице около столичной мэрии на Крещатик. От удара кабину фуры вывернуло, и кирпич, который был в прицепе, высыпался на тротуар.

По данным СМИ, жизни водителей ничего не угрожает, их забрали медики. На месте аварии работают правоохранители и аварийно-патрульная служба.