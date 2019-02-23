Мир Конгресс может запретить Трампу брать деньги на стену из других фондов

2019-02-23 12:30 222

Представители демократической партии показали в Палате представителей Конгресса США резолюцию, которая предполагает запретить президенту страны Дональду Трампу брать Деньги на строительство стены на границе с Мексикой из других фондов, сообщает The Hill.

Указано, что резолюцию должны без препятствий принять в Палате представителей и, скорее всего, ее одобрит Сенат, где несколько представителей Республиканской партии выражали свое несогласие с введением режима чрезвычайного положения.

Также сообщается, что в случае принятия резолюции Трамп наложит на нее вето, а Конгресс не сможет набрать необходимых двух третей голосов для его преодоления.

После этого, в течение 18 дней ее должен будет рассмотреть Сенат.