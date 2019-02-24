Украина Кого в Украине обяжут декларировать доходы

2019-02-24 11:30 420

 

Декларации о доходах обязали подавать украинцев, работающих на частных лиц и получающих вознаграждение за работу без участия налоговых агентов.

«Налоговые агенты — это все предприятия, предприниматели, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Они насчитывают и выплачивают физлицам заработную плату, гонорары, вознаграждения за разовую работу, дивиденды, премии», — пояснила чиновница Государственной фискальной службы Татьяна Федченко, пишет businessua.com

Таким образом, подать декларации обязали домработниц, садовников, нянь, гувернанток, строителей, водителей, если их наняли на работу без участия налоговых агентов. «Подать декларацию должны люди, которые получили в прошлом году инвестиционные активы. Это доходы от продажи ценных бумаг, корпоративных прав. При этом не имеет значения, кому были реализованы такие активы — физическому или юридическому лицу», — добавила Федченко.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

MARUV сделала громкое заявление о войне в Украине

2019-02-24 14:00 603

Ученые выяснили влияние алкоголя на ДНК человека

2019-02-24 13:30 312

Facebook ужесточает правила размещения политической рекламы - что изменится

2019-02-22 18:28 654

КАРТА Штормовое предупреждение: В Украину идет похолодание до -18°C и сильные снегопады

2019-02-22 09:11 798

Еще новости в разделе "Украина"

Кого в Украине обяжут декларировать доходы

2019-02-24 11:30 420

Украинцам посчастливится отдыхать в апреле пять дней подряд

2019-02-24 11:00 435

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

2019-02-23 14:30 732

В Карпатах погибли туристы от обморожения

2019-02-23 13:00 621
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кого в Украине обяжут декларировать доходы 2019-02-24 11:30 420
Украинцам посчастливится отдыхать в апреле пять дней подряд 2019-02-24 11:00 435
Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю 2019-02-23 14:30 732
В Карпатах погибли туристы от обморожения 2019-02-23 13:00 621

Лента

15:00 Букмекеры оценили шансы Динамо в матчах с Челси
14:30 В НАТО обвинили РФ в уничтожении мирового порядка
14:00 MARUV сделала громкое заявление о войне в Украине
13:30 Ученые выяснили влияние алкоголя на ДНК человека
13:00 Джамала в прямом эфире эмоционально объяснила дуэту ANNA MARIA, чей Крым
12:30 Лавров "отчитал" США из-за санкций за аннексию Крыма
12:00 Появилось расписание магнитных бурь на март-2019
11:30 Кого в Украине обяжут декларировать доходы
11:00 Украинцам посчастливится отдыхать в апреле пять дней подряд
10:30 Мадуро разорвал дипотношения с Колумбией