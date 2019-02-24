Украина Кого в Украине обяжут декларировать доходы

2019-02-24 11:30 420

Декларации о доходах обязали подавать украинцев, работающих на частных лиц и получающих вознаграждение за работу без участия налоговых агентов.

«Налоговые агенты — это все предприятия, предприниматели, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Они насчитывают и выплачивают физлицам заработную плату, гонорары, вознаграждения за разовую работу, дивиденды, премии», — пояснила чиновница Государственной фискальной службы Татьяна Федченко, пишет businessua.com

Таким образом, подать декларации обязали домработниц, садовников, нянь, гувернанток, строителей, водителей, если их наняли на работу без участия налоговых агентов. «Подать декларацию должны люди, которые получили в прошлом году инвестиционные активы. Это доходы от продажи ценных бумаг, корпоративных прав. При этом не имеет значения, кому были реализованы такие активы — физическому или юридическому лицу», — добавила Федченко.