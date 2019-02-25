Мир Ученые нашли связь между весом и продолжительностью жизни

2019-02-25 19:00 333

 

Исследователи из Голландии провели исследование, чтобы найти связь между весом и продолжительностью жизни представителей обоих полов.

Выяснилось, что на долголетие мужчин и женщин влияют разные по своей сути факторы.

Для исследования ученые опросили более 8 тысяч добровольцев старше 60 лет еще в 1986, а затем провели опрос 5479 из них, которые дожили до 90 лет.

В случае с женщинами ключевым фактором оказался индекс массы тела. Женщины, которые значительно не поправлялись с 20-летненго возраста, имели высокую вероятность дожить до глубокой старости.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

2019-02-25 14:43 339

Ученые выяснили влияние алкоголя на ДНК человека

2019-02-24 13:30 753

Весной у украинцев дважды будут длинные выходные

2019-02-21 20:00 1167

Стало известно, когда по Крымскому мосту пройдет первый ж/д состав

2019-02-20 17:00 774

Еще новости в разделе "Мир"

Стоматологи назвали распространенные ошибки при чистке зубов

2019-02-25 22:00 168

Ученые нашли связь между весом и продолжительностью жизни

2019-02-25 19:00 333

фото + видео Победитель Оскара рухнул со сцены вместе с наградой

2019-02-25 17:00 309

Из Вьетнама срочно депортировали двойника лидера КНДР Ким Чен Ына

2019-02-25 13:14 420
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Стоматологи назвали распространенные ошибки при чистке зубов 2019-02-25 22:00 168
Ученые нашли связь между весом и продолжительностью жизни 2019-02-25 19:00 333
фото + видео Победитель Оскара рухнул со сцены вместе с наградой 2019-02-25 17:00 309
Из Вьетнама срочно депортировали двойника лидера КНДР Ким Чен Ына 2019-02-25 13:14 420

Лента

22:00 Стоматологи назвали распространенные ошибки при чистке зубов
21:30 В России заявили, что пленных украинских моряков осмотрели доктора
21:00 Динамо разгромило Зарю, забив пять безответных голов
20:30 Обещанные пенсионерам накануне выборов 2,5 тысячи гривен получат далеко не все
20:00 Maruv заявила о "кабальных" условиях от НТКУ
19:30 Maruv не пустили на Евровидение: принято неожиданное решение
19:24 Политолог: Бойко ушел из Оппоблока, а в Оппозиционную платформу его не взяли
19:00 Ученые нашли связь между весом и продолжительностью жизни
18:30 Матиос: Экс-начальника Генштаба подозревают в госизмене
18:00 В Раде отреагировали на скандал с Евровидением