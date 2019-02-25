Ученые нашли связь между весом и продолжительностью жизни

Исследователи из Голландии провели исследование, чтобы найти связь между весом и продолжительностью жизни представителей обоих полов.
Выяснилось, что на долголетие мужчин и женщин влияют разные по своей сути факторы.
Для исследования ученые опросили более 8 тысяч добровольцев старше 60 лет еще в 1986, а затем провели опрос 5479 из них, которые дожили до 90 лет.
В случае с женщинами ключевым фактором оказался индекс массы тела. Женщины, которые значительно не поправлялись с 20-летненго возраста, имели высокую вероятность дожить до глубокой старости.