Украина Из-за скандала с MARUV изменят правила отбора участников на Евровидение

2019-02-26 10:41 276

В правилах отбора представителя от Украины на Евровидение нужно внести изменения, чтобы избежать скандальной ситуации, которая возникла в этом году с победительницей певицей MARUV.

Как заявил вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире украинского телеканала, в самих правилах отбора нужно ввести новые ограничения.

"Это даже не в законе, а в правилах отбора. Поскольку Евровидением в Украине занимается общественный вещатель. Потому что именно Общественное телевидение является членом Европейского вещательного союза, а Европейский вещательный союз проводит этот конкурс. И вот они сами определяют правила отбора. Могут вообще без каких-либо публичных конкурсов просто назначить, могут провести какой-то узкий экспертный конкурс, а могут с привлечением экспертов и также широкого голосования. Как они будут выбирать в дальнейшем – это их прерогатива, исключительное полномочие", - отметил чиновник.

По его словам, необходимо четко предусмотреть в правилах проведения отбора, что артисты, которые гастролируют или гастролировали в России, не имеют права участвовать в отборе международного песенного конкурса Евровидение от Украины.

"Это же не какой-то конкурс, где просто участник или участница принимают участие со своей композицией. А это конкурс, который предполагает представителя страны, то есть Украины. И, по сути, такой представитель сразу попадает под пристальный пресс внимания с разных сторон, он также является и культурным представителем, представителем нашей культуры. Он должен владеть огромным количеством вопросов, он должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя. И поэтому возник этот конфликт вокруг нынешнего отбора", - добавил Кириленко.

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