Украина КАРТА В зоне ООС на Донбассе снова бьет тяжелая артиллерия, есть жертвы и раненые

2019-02-26 11:15 174

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трижды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. В результате, один боец ВСУ погиб, еще один получил ранение.

Как сообщаили в штабе операции Объединенных сил, враг трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, израсходовав 85 снарядов и мин.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – в районе Лебединского, из минометов калибра 120 мм – вблизи Водяного.

В секторе оперативно-тактической группировки Север враг совершил пять прицельных обстрелов из гранатометов – в районе Луганского, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи пгт Новотошковское, из стрелкового оружия – в районе хутора Вильный, Новоалександровки и Новгородского.

"На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных Минскими договоренностями", – отметили в штабе.

 

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