Мир В США обнародовали "черный список" и заморозили счета чиновников режима Мадуро

2019-02-26 15:46 189

Вашингтон ужесточил санкции против Венесуэлы и внес в "черный список" четырех губернаторов венесуэльских штатов.

Как сообщил Минфин США, под санкции попали губернаторы штатов Сулия, Апуре, Варгас и Карабобо − Омар Хосе Прието, Рамон Алонсо Каррисалес, Хорхе Луис Гарсия и Рафаэль Алехандро Лакава.

Активы чиновников в США заморозили и запретили американским гражданам заключать с ними любые сделки.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство вводит ограничения против четырех губернаторов штатов, которые поддерживают президента Николаса Мадуро и мешают доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Напомним, ранее диктатор Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией, чтобы воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи в страну. В результате столкновения венесуэльских военных с активистами  погибли не менее четырех человек, около 300 получили ранения. Большая часть гуманитарного груза сгорела.

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