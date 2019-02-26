Украина В Херсонской области планируют создать первый в Украине плавучий космодром

2019-02-26 21:30 204

Южмаш и завод «Паллада» готовы построить в Херсонской области площадку для запуска ракет.

В Украине планируют создать плавучую платформу для запуска ракет. Этот проект инициировало государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» в Днепре.

Об сообщил генеральный директор Государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова» Сергей Войт, передает «Укринформ».

«Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только «Южмаш» специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно в Херсонской области», - сказал Войт.

По его словам, у него недавно состоялся разговор с представителями Херсонского государственного завода «Паллада», на котором изготавливают плавучие сооружения (доки). Представители завода готовы к сотрудничеству.

«Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Необходимо все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую ​​платформу на херсонском предприятии «Паллада», - объяснил гендиректор Южмаша.

Справка

Госпредприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова» (Днепр) появилось в 1944 году.

Южмаш считается одним из ведущих предприятий по производству ракет-носителей и спутников в Украине. Украина может обеспечивать 8-10% пусковых услуг, которые предоставляются каждый год международным компаниям.

Как мы уже писали ранее, канадская компания MDA прекратила сотрудничество с Укркосмосом. Причина разрыва сотрудничества – пропажа 8 млн долларов в офшора.

В 2010 украинское предприятие и канадская компания подписали договор о сотрудничестве в работе над созданием спутника «Лыбидь». За семь лет аппарат в орбиту так и не вышел.

Финансировало проект канадское экспортное агентство EDC. Украине выдали кредит в размере 292 млн долларов под гарантии украинского правительства. Однако сейшельская компания-посредник Briklin Limited, которая появилась в договоре по инициативе Украины, потеряла 8 млн долларов, которые сейшельская компания должна была передать Южмашу.