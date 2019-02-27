Украина С начала сезона в Украине от гриппа умерли более 40 человек

2019-02-27 18:00 159

В Украине за неделю в результате осложнений, вызванных заболеванием гриппом, умерло восемь человек.

Об этом сообщается в Информационном вестнике “Грипп и ОРВИ в Украине”.

“В Украине на 8-й неделе 2019 от гриппа умерли 8 человек. С начала эпидемического сезона зарегистрирован 41 летальный случай”, — говорится в сообщении.

Одновременно отмечается, что в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

“Вакцинировано 186 человек. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 161 379 человека”, — информирует вестник.