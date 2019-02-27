Это не наша победа: Brunettes Shoot Blondes тоже не поедут на Евровидение

В среду, 27 февраля, финалисты Национального отбора на Евровидение-2019, группа Brunettes Shoot Blondes также отказалась ехать на международный песенный конкурс. Об этом сообщает телеграм-канал theБабель.
Напомним, это уже четвертые участники Нацотбора, которые отказались представлять Украину на международном конкурсе.
Как говорится в сообщении, они объяснили, что это поездка не их, они не побеждали.
В свою очередь, пользователи Facebook завалили страницу музыкальной группы просьбами об участии в конкурсе, даже несмотря на то что они не стали победителями Нацотбора.
Стоит отметить, что от участия по очереди отказались победительница Нацотбора MARUV, затем Freedom Jazz и следом за ними - KAZKA.