Украина Это не наша победа: Brunettes Shoot Blondes тоже не поедут на Евровидение

2019-02-27 18:30 99

 

В среду, 27 февраля, финалисты Национального отбора на Евровидение-2019, группа Brunettes Shoot Blondes также отказалась ехать на международный песенный конкурс. Об этом сообщает телеграм-канал theБабель.

Напомним, это уже четвертые участники Нацотбора, которые отказались представлять Украину на международном конкурсе.

Как говорится в сообщении, они объяснили, что это поездка не их, они не побеждали.

В свою очередь, пользователи Facebook завалили страницу музыкальной группы просьбами об участии в конкурсе, даже несмотря на то что они не стали победителями Нацотбора.

Стоит отметить, что от участия по очереди отказались победительница Нацотбора MARUV, затем Freedom Jazz и следом за ними - KAZKA.

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