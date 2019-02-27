Украина Официально: Украина не будет принимать участие в "Евровидении 2019"

2019-02-27 19:30 279

После отказов нескольких финалистов нацотбора Общественный вещатель решил никого не посылать на конкурс в Израиль.

Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на Евровидении, решил не посылать в этом году конкурсанта от Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте UA: Суспільне мовлення в среду, 27 февраля.

"Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор на Украину на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор", - говорится в заявлении.

Также в НОТУ заявили, что могли бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора. Однако от такой альтернативы телекомпания отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистов, занявших второе и третье место по результатам Национального отбора.

Также в НОТУ отметили, что Национальный отбор-2019 выявил и привлек внимание общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, "которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными". Для части общества этот факт является приемлемым, в остальной части вызывает возмущение и неприятие, отмечают в НОТУ.

В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественное вещание, а также в условиях чрезмерной политизации течении национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в конкурсе Евровидение, который в этомгоду состоится в Израиле.

Напомним, в национальном отборе на Евровидение победила Maruv. Однако НОТУ и певица не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении-2019.



Позже от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и Kazka, которая стала третим финалистом нацотбора.

Кроме того, от участия в конкурсе отказалась группа Brunettes Shoot Blondes. Другие финалисты - ANNA MARIA и YUKO - не комментировали ситуацию.