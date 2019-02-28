Украина КАРТА Что сейчас происходит на Донбассе - обновленные данные штаба ООС

2019-02-28 11:15 255

За минувшие сутки террористы Донбасса 11 раз нарушили "режим тишины". Во время обстрелов оккупанты применяли оружие запрещенных калибров. В результате вражеских обстрелов получил ранение украинский солдат.

Как указано в свежей сводке Штаба ООС, в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 5 раз обстреливали украинские позиции. 

За сутки трижды украинские военные зафиксировали обстрелы из минометов калибра 120 мм вблизи Водяного; из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи Чермалыка; из снайперского оружия - вблизи Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики 6 раз нарушили "режим тишины". Боевики обстреливали украинские позиции вблизи Крымского, применяя артиллерийские системы калибра 122 мм, противотанковые ракетные комплексы и минометы калибра 82 мм; используя минометы калибра 82 мм - вблизи Желтого; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новолуганского; из стрелкового оружия - возле Станицы Луганской.

По информации разведки, военные ВСУ уничтожили двух оккупантов, ранили еще пятерых и уничтожили одну единицу военной техники.

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