Мир Стало известно, почему власти ФРГ запретили строить копию Берлинской стены

2019-03-01 15:13 240

Сенат Берлина и администрация центрального округа Берлин-Митте не дали разрешение на строительство копии Берлинской стены в центре города.

По замыслу организаторов, стена должна была окружать квартал в районе Дворца кронпринцев.

Озабоченность властей вызвали, в частности, вопросы безопасности. На улицах предстояло установить сотни бетонных элементов, а возведенная стена затруднила бы доступ в исторический центр немецкой столицы на несколько недель.

Кроме того, поданные несколько раз документы тем не менее не были оформлены полностью, что необходимо для быстрого рассмотрения заявки. В связи с этим было решено перенсти проект, стоимостью 6,6 миллионов евро, на год.

Напомним, ранее в Германии хотели восстановитьчасть Берлинской стены в рамках арт-проекта. Ожидалось, что для того, чтобы попасть на территорию проекта, посетителям придется заплатить 15 евро.