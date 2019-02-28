Украина Стало известно, сколько дополнительных выходных дней украинцы получат этой весной

2019-02-28 21:30 264

Четыре дополнительных выходных дня будут весной 2019 года у работников с пятидневной рабочей неделей. Об этом говорится в статье 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В марте официальный праздник, Международный женский день, выпадает на пятницу, поэтому выходными будут три дня подряд - с 8 до 10 марта.

Пасха в этом году выпадает на воскресенье 28 апреля, и согласно закону выходной переносится на понедельник 29 апреля. Кроме того, Кабинет министров своим распоряжением рекомендовал перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая. Также выходным днем будет 1 мая - День труда.

В конце апреля - начале мая украинцы будут отдыхать пять дней подряд - с 28 апреля по 1 мая.

Также в мае выходным днем будет четверг 9 мая - День победы.