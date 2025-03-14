Жизнь В Киеве за сутки было зафиксировано сразу два погодных рекорда

2025-03-14 11:32

В Киеве вчера было зафиксировано два погодных рекорда. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

Отмечается, что минимальная температура воздуха не опускалась ниже 7,4°С, что на 1,8°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2015 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 10,5°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2020 года на 1,3°С, а климатическую норму - на 8,2°С.

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