Украина КАРТА На Донбассе снова применили запрещенные тяжелые вооружения

2019-03-01 11:40 159

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 13 раз обстреливали позиции сил ООС, применяя оружие запрещенных калибров. Но обошлось, раненых и погибших среди украинских военных нет.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 7 раз нарушили "режим тишины".

Из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции вблизи Широкино; из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского; из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи Водяного; из минометов 82 мм и гранатометов различных систем - в районе Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 6 раз обстреливали украинские позиции.

Из минометов калибра 120 мм оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Троицкого; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Шумы; из артиллерии калибра 122 мм - вблизи Новозвановки; из минометов калибра 120 мм - около Попасной; из минометов калибров 120 и 82 мм и гранатометов различных систем - вблизи Золотого-4; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вильного.

 

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