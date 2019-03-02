Мир Трамп обратился к Китаю с требованием снять пошлины с американской продукции

2019-03-02 11:00 63

 

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что призвал Китай незамедлительно снять пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом глава Америки сообщил на своей странице в Twitter.

"Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее)", - написал Трамп.

Свое решение президент объяснил прогрессом, который обнаружили после седьмого раунда китайско-американских консультаций по вопросам торговли.

Кроме того, Долнальд Трамп подчеркнул, что не повысил пошлины против китайского импорта, которые были запланированные на 1 марта.

"И я не стал 1 марта повышать тарифы до 25% (в отношении китайских товаров). Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!", - настоял на свое президент США.

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