Мир США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Венесуэле

2019-03-04 08:00 165

В планы Вашингтона входит формирование коалиции с целью мирной смены власти в Венесуэле.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом», − подчеркнул Болтон.

Он также отметил, что «хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим».

«Именно это мы и пытаемся сделать», − добавил советник президента США.