Украина В Украине изменят штрафы за нарушение кассовой дисциплины

2019-03-04 15:00 297

 

Глава финансового комитета Верховной Рады Михаил Довбенко внес в парламент проект постановления, которым рекомендует нардепам проголосовать за изменение порядка и размеров штрафных санкций за нарушения предпринимателями кассовой дисциплины.

Об этом пишет UBR.

Документ, поданный еще в декабре минувшего года, предлагает существенно сократить размер штрафов за превышение лимита наличных в кассе, а также за неоприходованную или оприходованную не вовремя наличность.

Для этого, уверены авторы проекта №9451, первым делом следует отменить старый президентский указ, который еще в июне 1995 года установил драконовские санкции за такие правонарушения:

200% от сверхлимитной суммы за превышение установленного лимита кассы.
пятикратный штраф за неоприходованную наличность.

Депутаты уверены, что в текущих реалиях столь суровое наказание абсолютно бессмысленно, поскольку доля наличных операций постоянно сокращается и уже упала до 9,8% от ВВП. К тому же, еще в июне 1996 года было аннулировано право президента выдавать указы, регулирующие экономическую деятельность. А в 2011 году в налоговом кодексе появилась строка, которая отдала право устанавливать штрафные санкции исключительно нормами самого Кодекса и законами. В результате, это привело к возникновению правовой коллизии.

Авторы документа убеждены, что санкции за такого рода правонарушении следует прописать в отдельном законе. Причем, переписывая президентский указ, их следует существенно уменьшить:

100% от сверхлимитной суммы за превышение установленного лимита кассы.
Двукратный штраф за неоприходованную наличность.
25% за нарушение сроков использования выданной под отчет наличности.
100% за выдачу наличных без кассового ордера (за исключением операций, проводимых с применением РРО).

Если депутаты прислушаются к рекомендациям финансового комитета и поддержат инициативы авторов законопроекта, его нормы вступят на следующие день после публикации закона.

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