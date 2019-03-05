Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса применили танки и запрещенную артиллерию, в ВСУ есть потери

2019-03-05 09:40 60

За минувшие сутки подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 10 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Погиб один украинский солдат.

Как сообщили в штабе ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток позиции украинских войск были обстреляны пять раз из танков, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов – в районе Лебединского, дважды, из минометов 120-го калибра – вблизи села Водяное, из артиллерийских систем калибра 122 мм – в районе н.п. Широкино, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – у поселка Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник четырежды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 120 мм в районе пгт Зайцево, из артиллерии калибра 122 мм – в районе н.п. Новотошковское, из минометов калибра 82 мм – у села Крымское, из стрелкового оружия – вблизи Станицы Луганской.

В целом враг израсходовал 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм.

"Личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, ответным огнем четыре сепаратиста были уничтожены и один ранен.

Также сепаратисты осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. 

 

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