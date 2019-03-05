Ученые доказали, что есть один овощ, который позволяет снизить риск рака

Употребление в пищу томатов позволяет снизить риск развития жировой болезни печени, рака и различных воспалений. К такому выводу пришли американские ученые.
Как сообщает Medical Xpress, специалисты из Университета Тафтса объяснили данный факт содержанием каротиноидного пигмента ликопина.
Ученые проводили эксперименты проводились на мышах, в организм которых вводили канцероген, который способствовал формированию злокачественных опухолей в печени. При этом часть мышей получала томатный порошок, богатый ликопином.
Оказалось, что ликопин предотвращал чрезмерный рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление в организме грызунов. Также у мышей снижалась вероятность жировой болезни печени и рака.
Томатный порошок показал лучшую эффективность, чем ликопин в отдельности. Это объясняется тем, что в целых томатах содержится также витамин Е, витамин С, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.