Мир Ученые доказали, что есть один овощ, который позволяет снизить риск рака

2019-03-05 19:35 87

Употребление в пищу томатов позволяет снизить риск развития жировой болезни печени, рака и различных воспалений. К такому выводу пришли американские ученые.

Как сообщает Medical Xpress, специалисты из Университета Тафтса объяснили данный факт содержанием каротиноидного пигмента ликопина.

Ученые проводили эксперименты проводились на мышах, в организм которых вводили канцероген, который способствовал формированию злокачественных опухолей в печени. При этом часть мышей получала томатный порошок, богатый ликопином. 

Оказалось, что ликопин предотвращал чрезмерный рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление в организме грызунов. Также у мышей снижалась вероятность жировой болезни печени и рака.

Томатный порошок показал лучшую эффективность, чем ликопин в отдельности. Это объясняется тем, что в целых томатах содержится также витамин Е, витамин С, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.

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