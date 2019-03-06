Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса применили запрещенную артиллерию, есть раненные

2019-03-06 10:13 120

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, за минувшие сутки сепаратисты Донбасса 7 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.

"5 марта российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями…В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Также террористы применили вооружения, запрещенные минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши позиции: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у села Широкино; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески; из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка" – отметили в штабе ООС.

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