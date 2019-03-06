Мир Израиль нанес серию мощных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

2019-03-06 14:45 78

ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил палестинский портал Maan News.

Отмечается, что целью налетов были позиции группировок палестинского сопротивления в районе городов Газа и Хан-Юнис.

По информации медиков, к настоящему моменту данные о пострадавших не поступали.

Информацию подтвердили в пресс-службе армии Израиля. В сообщении говорится, что израильские самолеты нанесли несколько ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск палестинцами воздушных шаров с зажигательными или взрывными устройствами через границу.

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