Кабмин хочет отменить книги жалоб и разрешить торговлю "клубничкой" без лицензий

Сегодня на заседании Кабмина чиновники поддержали проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности", который отменяет требование о ведении книги жалоб и предложений.
"Предлагаем отменить обязательное требование ведения так называемой "Книги жалоб и предложений" как советский рудимент, не защищающий потребителя, а создающий дополнительные издержки для бизнеса.
Для всех компаний на год книга жалоб стоит 125 млн грн", - заявил министр экономического развития Степан Кубив.
Также хотят отменить требование продавать продукцию эротического характера только в лицензированных магазинах.
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Стоит отметить, что данный проект закона, предусматривающий отмену лицензирования деятельности космических компаний, в частности, делает невозможным приход Space X.