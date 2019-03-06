Политика Кабмин хочет отменить книги жалоб и разрешить торговлю "клубничкой" без лицензий

2019-03-06 14:13 105

Сегодня на заседании Кабмина чиновники поддержали проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности", который отменяет требование о ведении книги жалоб и предложений.

"Предлагаем отменить обязательное требование ведения так называемой "Книги жалоб и предложений" как советский рудимент, не защищающий потребителя, а создающий дополнительные издержки для бизнеса.

Для всех компаний на год книга жалоб стоит 125 млн грн", - заявил министр экономического развития Степан Кубив.

Также хотят отменить требование продавать продукцию эротического характера только в лицензированных магазинах.

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Стоит отметить, что данный проект закона, предусматривающий отмену лицензирования деятельности космических компаний, в частности, делает невозможным приход Space X.

 

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