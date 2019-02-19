Курьезы видео Главу автодора поймали на просмотре порно на совещании в ОГА

2019-02-19 12:43 213

Пикантный казус произошел в Кропивницком во время аппаратного совещания в облгосадминистрации. Один из местных чиновников попался на просмотре порно на своем смартфоне. "Спалился" любитель "клубнички" на том, что позабыл выключить звук.

Как сообщает CBN,  инцидент произошел с директором КП Кировоградский облавтодор Андреем Рудником. С телефона чиновника начали раздаваться характерные для порнофильмов стоны и крики.

Произошло это во время выступления начальника управления регионального развития, градостроения и архитектуры, которая рассказывала о нуждах людей с инвалидностью на объектах инфраструктуры.

После совещания журналисты попытались взять комментарий у чиновника, помочь ему добрым словом и ссылками на любопытные сайты, но тот сбежал из здания облгосадминистрации, даже не забрав верхнюю одежду.

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