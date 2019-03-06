Мир Warner Bros выкупила у японцев права на Hello Kitty - снимут полнометражный фильм

2019-03-08 18:29 147

По данным Variety, компания Warner Bros уже приобрела у японской корпорации Sanrio права на съемки фильма о кошке Hello Kitty.

Несмотря на популярность персонажа, полнометражный фильм о Hello Kitty за 45 лет ее существования никогда не выходил.

В компании отметили, что Hello Kitty "сильнее своих конкурентов", несмотря на то, что она не меняет выражения лица и не разговаривает.

Продюсером фильма выступит Бо Флинн. Пока неизвестно, будет ли это анимированный фильм или картина с живыми актерами.

Напомним, Hello Kitty — один из самых популярных и узнаваемых персонажей японской поп-культуры в виде белой кошечки с красным бантом на голове. Она была создана в 1974 году и с тех пор размещается на огромном количестве вещей.