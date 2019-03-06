Украина С киевлян будут брать налог за сдачу квартир посуточно

2019-03-06 19:00 234

 

Власти столицы не только переписали ставки туристического сбора, но и значительно изменили порядок его уплаты. Решение вызвало у отельеров бурю негодования, однако осталось практически незамеченным среди частных владельцев киевских домов и квартир. И совершенно напрасно, ведь по новым порядкам они должны платить налог в городскую казну наравне с гостиницами и хостелами.

Такой вывод следует из текста документа, размещенного на сайте Киевсовета, и внесенного в городской парламент директором Департамента финансов КГГА Владимиром Репиком, пишет UBR. В частности, своим решением депутаты дополнили перечень субъектов, которые должны платить туристический сбор за временное размещение:

жилыми домами и пристройками к ним

квартирами и комнатами

коттеджами, садовыми и дачными домиками

прочими объектами, которые используются для временного размещения

Всем им необходимо платить в казну по 0,5% от размера минимальной зарплаты в сутки за каждого украинского туриста и 1% - за иностранца. Причем селить путешественников, если те не уплатили сбор, и им не выписали квитанцию, строго запрещено.

Контролировать своевременность и полноту уплаты сбора должны налоговые агенты. В их число КГГА определило не только самих предпринимателей, сдающих жилье посуточно как ФЛП, но и посредников, а также неназванных юрлиц, которые заключат договор с городскими властями.

Очевидно, речь идет о своего рода "квартирных коллекторах", которые будут уполномочены "выбивать" сбор с арендаторов на договорных началах. Полный перечень таких компаний Киевсовет должен обнародовать на своем сайте.

Налоговые агенты обязаны будут вносить туристический сбор ежеквартально, подав декларацию. Или ежемесячными авансовыми платежами до 30-го числа.

Отметим, что согласно действующего законодательства, временным считается размещение на срок до 1 месяца. Кроме того, от уплаты туристического сбора киевские власти освободили инвалидов, детей до 18 лет, а также родственников владельцев частного жилья. Правда, воспользоваться этим исключением, чтобы избежать дополнительной налоговой нагрузки, арендаторы вряд ли смогут. Поскольку приписать родство случайному туристу все равно не выйдет – чиновники ограничили "радиус" льготы первой и второй степенью родства.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

НАБУ: Все дела о незаконном обогащении будут закрыты

2019-02-27 20:30 849

В Киеве начала снижаться стоимость аренды квартир

2019-02-26 20:00 639

Нумерологи объяснили, почему нельзя брать фамилию мужа

2019-02-23 13:30 1941

Конгресс может запретить Трампу брать деньги на стену из других фондов

2019-02-23 12:30 942

Еще новости в разделе "Украина"

Специалисты назвали самую лучшую весеннюю диету

2019-03-06 21:30 84

В Кабмине похвастались небывалым ростом экономики

2019-03-06 21:00 132

Кабмин провел чистку в ПФУ, сменив руководителей

2019-03-06 20:00 192

С киевлян будут брать налог за сдачу квартир посуточно

2019-03-06 19:00 234
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Специалисты назвали самую лучшую весеннюю диету 2019-03-06 21:30 84
В Кабмине похвастались небывалым ростом экономики 2019-03-06 21:00 132
Кабмин провел чистку в ПФУ, сменив руководителей 2019-03-06 20:00 192
С киевлян будут брать налог за сдачу квартир посуточно 2019-03-06 19:00 234

Лента

22:00 "Призрак" в Керченском проливе: появились необычные фото Крымского моста
21:30 Специалисты назвали самую лучшую весеннюю диету
21:00 В Кабмине похвастались небывалым ростом экономики
20:30 Денисова заявила, что Украина передала РФ списки украинцев для освобождения
20:00 Кабмин провел чистку в ПФУ, сменив руководителей
19:30 Гройсман рассказал, когда стартует конкурс на должность главы Нафтогаза
19:00 С киевлян будут брать налог за сдачу квартир посуточно
18:30 В Украине хотят ограничить продажу энергетических напитков
18:00 Кабмин решил запретить в Украине продажу антибиотиков без рецепта
17:30 Россия может вторгнуться в Украину по трем направлениям – Генштаб ВСУ