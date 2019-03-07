За минувшие сутки сепаратисты девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 11 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями.
По данным штаба операции Объединенных сил, террористы израсходовали более 120 снарядов и мин. Впервые с начала года применялась тяжелая артиллерия калибра 152-мм.
Так, в полосе оперативно-тактической группировки Восток позиции ВСУ были обстреляны четыре раза: из артиллерии калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм – в районе Лебединского; из артиллерии калибра 122-мм – вблизи Гнутово; из артиллерии калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм – в районе Водяного; из стрелкового оружия – у Богдановки.
В зоне оперативно-тактической группировки Север сепаратисты пять раз обстреляли позиции: из минометов калибра 120-мм – вблизи Новолуганского; из минометов калибра 120-мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе Екатериновки; дважды, из артиллерии калибров 152 и 122-мм, в дальнейшем – из артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новотошковского; из минометов калибра 120-мм – в районе Крымского.
Также враг обстрелял из артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Новолуганское. Были повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Украинские бойцы обстрелянных подразделений отвечали на вражеский огонь. По данным разведки, два сепаратиста были ликвидированы и трое ранены. Также уничтожена одна единица военной техники противника.