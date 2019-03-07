Украина КАРТА Впервые с начала года сепаратисты Донбасса применили тяжелую артиллерию

2019-03-07 10:41 165

За минувшие сутки сепаратисты девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 11 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

По данным штаба операции Объединенных сил, террористы израсходовали более 120 снарядов и мин. Впервые с начала года применялась тяжелая артиллерия калибра 152-мм.

Так, в полосе оперативно-тактической группировки Восток позиции ВСУ были обстреляны четыре раза: из артиллерии калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм – в районе Лебединского; из артиллерии калибра 122-мм – вблизи Гнутово; из артиллерии калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм – в районе Водяного; из стрелкового оружия – у Богдановки.

В зоне оперативно-тактической группировки Север сепаратисты пять раз обстреляли позиции: из минометов калибра 120-мм – вблизи Новолуганского; из минометов калибра 120-мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе Екатериновки; дважды, из артиллерии калибров 152 и 122-мм, в дальнейшем – из артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новотошковского; из минометов калибра 120-мм – в районе Крымского.

Также враг обстрелял из артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Новолуганское. Были повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Украинские бойцы обстрелянных подразделений отвечали на вражеский огонь. По данным разведки, два сепаратиста были ликвидированы и трое ранены. Также уничтожена одна единица военной техники противника.

 

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