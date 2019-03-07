Украина В Украину тоннами везут отравленные фрукты: чем опасны и как распознать

2019-03-07 19:30 291

В Украину тоннами завозят отравленные, зараженные и гнилые экзотические фрукты из Египта, Турции, Греции и даже Китая. Они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

В Украину уже не первый раз пытаются ввезти зараженные экзотические фрукты – апельсины, мандарины и лимоны. Например, еще в январе 2017 года из Турции к нам поступило 273 тонны цитрусовых, в которых нашли средиземноморскую плодовую муху. Этот груз Госпотребслужба выявила в Одесском порту.

В 2016 году опасные мандарины, примерно 41 тонну, везли из Греции, и 300 тонн – из Турции. В конце 2018-го также был задержан груз с 20 тоннами мандаринов, в которых обнаружили ту же муху, а в феврале этого года – еще 25 тонн зараженных цитрусовых из Египта.

Стоит отметить, что средиземноморская плодовая муха является опасным вредителем. В странах Средиземноморья и Южной Америки она уничтожает от 30 до 100% персиковых, абрикосовых и сливовых деревьев.

Экзотические фрукты с нитратами

В украинские магазины и на рынки завозят экзотические фрукты с нитратами. Например, в декабре прошлого года во Львове нашли 750 кг помело, в которых были ядовитые вещества изокарбофос. Завезли их из Китая.

Также партию отравленных помело нашли и в Киеве. Причем компания, которая поставила опасный товар, в реестре операторов рынка не значилась, а по месту ее регистрации был обычный многоквартирный дом. Что примечательно, о том, что помело не пригодны к употреблению, Госпотребслужба узнала от европейских коллег, когда фрукты уже были завезены в наши магазины.

Что касается содержания нитратов в экзотических фруктах, то начальник Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан говорит, что такой случай у них также был в конце 2017 года.

"Тогда мы выехали проверять цитрусовые на плодоовощную базу в Днепровском районе столицы. Поступали жалобы от людей об отравлении этими фруктами. Действительно было обнаружено превышение нитратов в них, весь товар был запрещен", – рассказал Рубан. По его словам, подобные случаи бывают 1-2 раза в год.

Он поясняет, что при поступлении в Украину экзотические фрукты должны проверяться специалистами фитослужбы: "Эта служба проверяет и содержание нитратов, и возможное присутствие вредных насекомых во фруктах. Выдает сертификат качества. С этим документом фрукты уже поступают в торговые сети. Там могут провести внутреннюю проверку. А вот на рынках дополнительная проверка фруктов обязательна".

В контейнерах – гниль и мошка летает

Правда, директор Всеукраинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверяет, что последние пять лет на рынке поставок экзотических фруктов царит хаос.

"В последнее время стали завозить откровенную гниль и отраву, поэтому об этом начали говорить. А до этого все сходило с рук. Сейчас даже таможенник открывает контейнер с товаром, а туда зайти невозможно – мошка летает, гниль и неприятный запах. Просто уже обнаглели", – сообщил Дорошенко.

По его словам, начиная с 2014 года в Украине отменили СЭС, службу по защите прав потребителей. И теперь всем этим занимается Госпотребслужба.

"Однако там заняты больше тендерами, на остальное им не хватает времени. К тому же мы перешли на европейские стандарты, и если поставщик показывает документы о качестве продукции при ввозе, то его могут и не проверять. Что касается внутренней проверки в стране, то она отсутствует. А в супермаркетах, как только наступил кризис и люди стали покупать только самые дешевые товары, тоже стали экономить. В том числе и на проверках качества товаров", – поясняет ситуацию Дорошенко.