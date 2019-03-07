Украина В Украине в сотни раз меньше стали регистрировать авто на еврономерах

2019-03-07 21:00 108

За 90 дней действия льгот, когда машину можно было растаможить на 50% дешевле, в Украине зарегистрировали 140 тысяч автомобилей.

Количество перерегистрированных автомобилей на европейских номерах в Украине после завершения льготного периода упало почти до нуля.

Количество перерегистрированных автомобилей на европейских номерах в Украине после завершения льготного периода упало почти до нуля. Об этом сообщила председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова на своей странице в Facebook.

По ее словам, за 90 дней действия льгот, когда машину можно было растаможить на 50% дешевле, в Украине зарегистрировали 140 тысяч автомобилей. Это около 1550 авто ежедневно.

За те 12 дней, когда льготы уже не работают, на территории страны растаможена всего 91 машина. Это меньше 8 авто в день.

«Выводы каждый сделает сам», - отметила Острикова.

Деньги, поступившие от растаможки авто на иностранной регистрации, уже находятся на счету Пенсионного фонда. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, на сегодня остается важным вопрос, про повышение выплаты тем пенсионерам, которые получают минимальную сумму. Поскольку для них индексация будет меньше.

Президент напомнил, что в Украине было внесено предложение, все деньги от растаможки автомобилей на иностранных номерах отправить в Пенсионный фонд.

Ранее мы сообщали о том, что что ждет украинцев после окончания льготного периода растаможки автомобилей на еврономерах. Напомним, что Кабинет министров, чтобы поощрить водителей «евроблях» ввел льготный период растаможки, во время которого каждый водитель может воспользоваться тарифами со скидкой. Льготный период на растаможку автомобиля с иностранной регистрацией в Украине заканчивается 22 февраля 2019 года.

За время действия льготных тарифов на растаможку, в Украине были растаможены почти 65 тысяч автомобилей. На ноябрь прошлого года, по данным Минфина, в Украине находилось около 630 тысяч «евроблях». При этом 55 тысяч оформленных за этот период «евроблях» находились в Украине с нарушениями требований Таможенного кодекса.