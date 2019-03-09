Мир Трамп во время встречи случайно забыл Меланию на пороге Белого дома

2019-03-09 11:00 60

Во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники, президент США Дональд Трамп забыл свою жену Меланию на пороге Белого дома, сообщает Newsweek.

Юзеры быстро распространили по сети видео казуса.

На ролике видно, как первая леди США остановилась для общей фотографии, однако ее супруг вместе с чешским премьером сразу двинулись в резиденцию, оставив жен позади.

В ответ на это супруги пожали плечами и проследовали за мужьями.

Известно, что визит Бабиша продлится три дня. Он стал первым с 2011 года премьер-министром Чехии, приглашенным в Белый дом.