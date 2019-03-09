Украина Наличка под запретом: НБУ вводит жесткие ограничения

2019-03-09 11:30 597

НБУ готовит революционные изменения для простых украинцев.

Об этом пишет Сегодня.

Отмечается, что в случае утверждения нововведения затронут как юридические, так и физические лица.

Известно, что Нацбанк надумал снизить предельную сумму расчетов наличными средствами между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тысяч. Эти изменения предусмотрены проектом Постановления НБУ «Об утверждении изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине».

Стоит отметить, что на сегодняшний день лимит наличных расчетов, которые можно совершать в течение одного дня с одним или несколькими платежными документами, составляет 50 тысяч гривен. В проекте предлагается понизить данный порог до «размера, который не превышает 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу».

Согласно законодательству, мониторингу подлежат денежные операции на сумму свыше 150 тыс. грн. Соответственно, НБУ предлагает снизить предельную сумму расчетов наличными до 15 тысяч. Если сумма финмониторинга изменится, автоматически изменится и граничный размер наличных расчетов юрлиц с гражданами.

Помимо этого, Нацбанк хочет обязать предпринимателей сообщать банкам (по запросу) информацию о клиентах, которым понадобилась именно такая сумма наличных средств.

На сегодняшний день лимит налички в 50 тысяч касается только расчетов за покупку каких-то товаров. Однако в проекте НБУ предлагается расширить действие этого правила на «наличные расчеты физических лиц – доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования».

То есть, формулировка прямо намекает на оплату труда, расчеты за выполненные работы и другие операции с наличными. Другими словами, украинские предприятия вынуждены будут не снимать наличные со счетов, чтобы расплатиться с работниками, как часто делается сейчас, а переводить деньги непосредственно на счета сотрудников в банках.

Кроме зарплат, под действие нового постановления, предлагаемого регулятором, могут попасть кредиты (нельзя будет получить наличными свыше 15 тысяч), снятие наличных с депозитов, страховые выплаты и т.д. Получить в этих случаях наличные средства можно будет только на банковскую карту.

А вот платить в магазинах простые украинцы по-прежнему могут наличными деньгами на сумму до 50 тысяч. Эту норму государственный регулятор не меняет. Размер наличных расчетов между субъектами предпринимательской деятельности, согласно проекту постановления, также остается прежним – на отметке в 10 тысяч.

Также известно, что обсуждение предложенного скандального проекта постановления НБУ продлится до 27 марта. Предполагается, что постановление вступит в силу сразу после принятия, на следующий день после его официальной публикации.