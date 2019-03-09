Украина фото В Украину не пустили "евробляху" стоимостью 10 миллионов

2019-03-09 12:00 405

 

В Польше пограничники помешали ввозу на территорию Украины автомобиля Lamborghini Urus, стоимостью в более 9,6 млн грн.

Как сообщили в польской пограничной службе, провезти авто пытался 37-летний гражданин Украины через приграничное село Дорогуск.

Во время проверки было установлено, что Lamborghini находится в розыске. Элитный спорт-кар арестовали, а водителя допросили в качестве свидетеля.

Как сообщалось ранее, 22 февраля в Украине завершился срок льготного растаможивания "евроблях" - когда оформить пригнанное авто из-за границы можно было со скидкой в 50%. В то же время легализовать "евробляху" можно будет еще до мая, но уже по полному тарифу.

 

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