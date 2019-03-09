Мир США и Китай готовят сделку – The Wall Street Journal

2019-03-09 14:30 357

США и Китай близки к заключению торговой сделки.

Об этом сообщают источники американского делового издания The Wall Street Journal.

Напомним, в конце февраля в Пекине прошли интенсивные американо-китайские переговоры: https://izvestia.kiev.ua/item/show/114736. По словам министра финансов США Стива Мнучина, был достигнут «существенный прогресс». Аккурат к дедлайну торгового перемирия – 1 марта.

Трамп призвал отменить пошлины на импорт американской сельскохозяйственной продукции: https://izvestia.kiev.ua/item/show/115227.

Суть компромиссной сделки, над которой сейчас работают в Вашингтоне и Пекине – каждая из сторон согласились на частичное снижение пошлин. Таким образом, сделав «разрядку» в «торговой войне». В частности, Китай согласился снизить пошлины на импорт американской сельскохозяйственной продукции и импорт американских авто (снижение пошлин с 25% до 15%).

Кроме того, Китай готов закупить газ на миллиарды долларов у Cheniere Energy Group.

Отметим, активизация подготовки к «торговой сделке» наблюдается после вьетнамского саммита лидеров США и КНДР, который закончился без заключения сделки.

Готовность Трамп на торговые компромиссы с Китаем может свидетельствовать о его намерении уйти от рисков «плохой сделки».