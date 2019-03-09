Украина Как правильно попросить прощения в Прощеное воскресенье

2019-03-10 00:12 636

В этот день верующие просят друг у друга прощения — чтобы приступить к посту с чистой душой, сосредоточиться на духовной жизни, очистить сердце для встречи Пасхи — праздника Воскресения Иисуса Христа. В этот день люди просят друг друга простить их за вольные и невольные обиды и прегрешения. На просьбу о прощении принято отвечать: "Господь простит, и я прощаю".

Попросить прощения можно не только лично, но и по телефону, через социальные сети и даже при помощи SMS-сообщений — церковь относится к этим современным веяниям положительно.

Прощеное воскресенье — прекрасный повод положить конец старым ссорам и обидам, помириться супругам и родственникам, восстановить мир в коллективе и т.д. Все это нужно для того, чтобы с чистым сердцем встретить Великий пост — время молитвы и покаяния.

Также в Прощеное воскресенье последний раз перед Пасхой разрешена скоромная пища, но без мяса (можно только молочные продукты и яйца).

Прежде всего нужно прийти в храм на чин прощения, который совершается обычно вечером, но иногда и в днем, после литургии — зависит от конкретного храма. В это время читается молитва на начало поста, и после этого священники и протоиереи сами просят прощения. Все просят прощения у духовенства, а потом друг у друга.

Главное — чтобы это не было формальным актом; человек действительно должен желать прощения и не возвращаться потом к тому, за что прощения попросил.

Взаимные обиды в этот день нужно по-настоящему закрыть. Этот день очень хорош для прекращения многолетних распрей, семейных конфликтов и отпущения застарелых обид.

Если нет возможности встретиться в храме, можно прийти в гости, можно позвонить. Уточнять, за какой именно проступок просишь прощения не обязательно. Можно просто сказать "Простите меня", можно добавить про все прегрешения. Однако если что-то тяготит душу, хочется проговорить какую-то свою вину или проблему, в этом нет ничего плохого.

Верующим рекомендуется молиться за себя и за человека, у которого просишь прощения.