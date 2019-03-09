Украина Супрун объяснила, зачем нужно все время носить с собой бутылку с водой

2019-03-10 00:18 303

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook рассказала о важности постоянного и своевременного употребления воду.

Глава Минздрава отметила, что с собой постоянно нужно иметь бутылку с водой. "Мы должны пить воду, как только почувствуем жажду. Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимание и памяти, а также повышает риски запора. Поэтому наготове всегда следует иметь питьевую воду", уверяет Супрун.

Она также подчеркнула, что только жажда должна заставлять пить воду, а не какие-то определенные нормы потребления воды в день. Кстати, одна из таких норм о восьми стаканах воды, которые мы должны выпивать ежедневно - это, по мнению Супрун, миф.

"Вода безопаснее чем кофе или чай. Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это - лишние калории и добавленные сахара, которые для нас вредны", - объяснила она.

Также воду нужно пить вместе с алкоголем. Ведь спиртное вызывает потерю воды через почки, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить".

Но, как предостерегла Супрун, стоит быть осторожным и не пить из одной бутылки ни с кем, кроме исключительных ситуаций.

"Со слюной передаются бактерии, вызывающие боль в горле, грипп, свинку, простуду и другие болезни. Поэтому не пейте из одной бутылки с незнакомыми людьми, и не пейте из нее повторно, если вы поделились водой с кем-то", - добавила он.