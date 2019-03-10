Мир Медики рассказали, чем чреват длительный сон на выходных

2019-03-10 10:30 258

 

Недосып увеличивает риск развития нарушений метаболизма. Об этом сообщает inshe.tv.

Как сообщают специалисты из Колорадского университета в Боулдере (США), дополнительный сон в выходные не стоит считать эффективной контрмерой для устранения проблем с обменов веществ. Участники исследования были распределены на три группы. Одни могли спать по ночам по девять часов в течение девяти дней.

Другие на протяжении тех же девяти дней спали только по пять часов. Третьи спали пять часов в течение пяти дней, затем отсыпались на выходных (в среднем время сна увеличилось на час), после этого еще два дня спали по пять часов.

Недосыпавшие люди чаще перекусывали во второй половине дня и были склонны к набору веса. Но участники из третьей группы, имевшие возможность отоспаться на выходных, после продолжительного сна потребляли меньше калорий. Правда, эффект оказывался недолговечным, и когда начиналась рабочая неделя, они опять начинали есть больше во второй половине дня.

Также было замечено, что недостаток сна был связан со снижением чувствительности организма к инсулину почти на 13%. Это касалось не только постоянно недосыпавших людей, но и тех, кто мог отоспаться на выходных. Более того, часто именно у отсыпавшихся на выходных людях чувствительность к инсулину снижалась сильнее всего (от 9 до 27%).

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