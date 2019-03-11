Политика Король Саудовской Аравии разослал лидерам ЕС письма с необычной просьбой

2019-03-11 14:13 318

Король Саудовской Аравии Салман разослал письма всем лидерам стран Евросоюза, убеждая их пересмотреть «черный список» Еврокомиссии относительно стран, подозреваемых в отмывании «грязных денег».

«Включение в «черный список» Саудовской Аравии с одной стороны, нанесет ущерб репутации Королевства, а с другой стороны – создаст сложности в торговых и инвестиционных расчетах между Королевством и Евросоюзом», - подчеркнул Король Салман.

Напомним, накануне в египетском Шарм-аль-Шейхе состоялся саммит лидеров стран Евросоюза и Лиги Арабских государств. По ходу саммита британская премьер Тереза Мэй и Король Салман во время своей встречи отдельно обсудили вопрос «черного списка».

Известно также, что Франция и Германия, во главе группы стран ЕС, также против включения Саудовской Аравии в «черный список».

Саудовская Аравия является крупнейшим импортером вооружений и другой продукции в страны ЕС.

Утверждение «черного списка», предложенного Еврокомиссией, вероятно будет заблокировано на заседании Совета Европы. Эту информацию подтвердили сразу два источника в ЕС, которые предпочли сохранить анонимность.

Напомним, Еврокомиссия утвердила «черный список» стран, подозреваемых в отмывании «грязных денег» и финансировании терроризма.

США по результатам заседания FATF в Париже, рекомендовали ЕС бережно бороться с отмыванием «грязных денег».

Игорь ШЕВЫРЕВ.