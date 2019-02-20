Мир Список стран, где политики и чиновники отмывают «грязные» деньги, резко увеличился

2019-02-21 14:13 219

Еврокомиссия обновила ежегодный список стран, где действует слабый государственный контроль за предупреждение финансирования терроризма и отмывание «грязных» денег.

Всего в «черном списке» фигурируют 23 страны. Для сравнения: в прошлогоднем списке было 16 стран

В список попали: Саудовская Аравия, Панама и Нигерия, а также Ливия, Ботсвана, Гана, Самоа, Багамские острова, Вирджинские острова США, Пуэрто-Рико и Гуам.

Из списка выпали: Босния и Герцеговина, Лаос, Гайана, Уганда и Вануату.

Стабильно сохранили место в списке: Афганистан, Ирак, Иран, Сирия, Пакистан, Йемен, Эфиопия, Тринидад и Тобаго, Тунис, а также КНДР.

Помимо того, что попадание в «черный список» - это уже сам по себе удар по международной репутации, это также осложнит отношения с ЕС, который будет особенно внимательно исследовать каждую сомнительную транзакцию.

Таким образом, теперь, согласно действующей европейской процедуре, у стран ЕС есть один месяц, чтоб утвердить сформированный Еврокомиссией список.

Игорь ШЕВЫРЕВ