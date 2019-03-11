Украина Под Винницей шквальный ветер остановил движение поездов

2019-03-11 17:30 192

Из-за сильного ветра в Винницкой области на железнодорожные пути упала часть металлической кровли с крыши частного предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, металлическая кровля упала на четную и нечетную колеи перегона Попилюхи-Рудниця (Винницкая область). Также были оборваны провода в шести пролетах опор электроснабжения.

Сейчас железнодорожники очистили пути и восстановить движение поездов. В результате блокирования путей было задержано 3 пассажирских поезда: №6252 Одесса-Вапнярка (38 минут), №107 Ужгород-Одесса (44 минуты), №65 Москва-Кишинев (30 минут).

РБК-Украина писало, что в понедельник, 11 марта, из-за сильного ветра в Киеве сорвало крыши домов и попадали деревья. В частности, из-за ветра на остановке Ивана Шевцова упало сухое дерево, в результате чего пострадала женщина. Вместе с тем, на улице Дегтяревской из-за ветра на велосипедиста упало дерево. Парень сильно пострадал.

Кроме того, в Коростышеве Житомирской области из-за непогоды ветром снесло кровлю, в результате чего погибла женщина.