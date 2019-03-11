Украина Синоптик рассказала, когда в Украине стихнет штормовой ветер

2019-03-11 18:00 216

В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам специалиста, штормовой ветер утихнет только завтра днем. При этом этой ночью ожидаются небольшие морозы.

"Вот этот пакостный циклон! Eberhard его зовут. Он, раскручиваясь, вызывает штормовой ветер и еще и втягивает на территорию Украины холод. Уже ночью будут небольшие морозы, а ветер стихнет лишь завтра днем, отметила Диденко. - Кому ближайшей ночью придется быть на улице - учтите это предупреждение!"