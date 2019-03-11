Украина фото На Верховную Раду рухнуло огромное дерево

2019-03-11 18:30 147

 

Из-за непогоды в Киеве, у здания Верховной Рады рухнуло дерево. К счастью, никто не пострадал.

Соответствующие фото публикуют в соцсетях.

Уточняется, что огромное хвойное дерево упало прямо возле подъезда номер 1, через который на работу заезжает на авто с охраной спикер ВРУ Андрей Парубий.

На фото видно, как дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом со шлагбаумом и охраной на выезде.

Отметим, что из-за непогоды в Киеве из-за порывов ветра, которые повалили несколько деревьев также задерживается движение трамваев 12, 17 и троллейбусов №№1, 11, 17, 19, 22, 30, 42.

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