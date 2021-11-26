Политика Зеленский впервые признал, что могут изменить очередность парламентских и президентских выборов

2021-11-26 14:06

Президент Украины проводит марафон общения с журналистами 30 медиа, посвященный пройденной половине его каденции.

В бечеде с журналистами Владимир Зеленский допустил, что очередность проведения плановых парламентских выборов 2023 года и президентских 2024 года может быть изменена. По его словам, с таким запросом депутаты могут обратиться в Конституционный суд.

"Я не буду бороться за власть... Для чего мне нужна власть - для того чтобы реализовать все цели", - ответил Зеленский на вопрос, поменяет ли он местами очередность президентские и парламентские выборы из-за падения своего рейтинга и рейтинга партии Слуга народа.

Он отметил, что не принял решение о втором сроке.

"Это (баллотирование) связано будет с поддержкой моей персоны народом Украины. И точно буду принимать решения со своими детьми. Они страдают от моей профессии. Поэтому это решение буду выбирать позже", - сказал президент.