Как все: нардепы смогут ходить в Раду только с ковид-сертификатом или тестом

Народные депутаты поддержали постановление, предусматривающее, что в здания Верховной Рады в "красной зоне" эпидопасности можно будет попасть только с ковид-сертификатом, свежим ПЦР-тестом или справкой о том, что человек переболел Covid-19.
Источник: трансляция заседания парламента
Детали: Проект постановления №6154 поддержали 279 народных депутатов.
Допуск в помещения административных зданий Верховной Рады, в частности для народных депутатов и работников СМИ, разрешается при наличии одного из следующих документов:
документа, подтверждающего получение вакцинации от Covid-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 год) или в соответствии с заключенными Украиной международными договоров о взаимном признании документов о вакцинации от Covid-19;
иностранного Covid-сертификата, подтверждающего вакцинацию от Covid-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях;
отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), проведенного не более чем за 72 часа до предъявления документа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 48 часов до предъявления документа;
справки о выздоровлении человека от Covid-19, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.
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