Политика Как все: нардепы смогут ходить в Раду только с ковид-сертификатом или тестом

2021-11-02 21:00

Народные депутаты поддержали постановление, предусматривающее, что в здания Верховной Рады в "красной зоне" эпидопасности можно будет попасть только с ковид-сертификатом, свежим ПЦР-тестом или справкой о том, что человек переболел Covid-19.

Источник: трансляция заседания парламента

Детали: Проект постановления №6154 поддержали 279 народных депутатов.

Допуск в помещения административных зданий Верховной Рады, в частности для народных депутатов и работников СМИ, разрешается при наличии одного из следующих документов:

документа, подтверждающего получение вакцинации от Covid-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 год) или в соответствии с заключенными Украиной международными договоров о взаимном признании документов о вакцинации от Covid-19;

иностранного Covid-сертификата, подтверждающего вакцинацию от Covid-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях;

отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), проведенного не более чем за 72 часа до предъявления документа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 48 часов до предъявления документа;

справки о выздоровлении человека от Covid-19, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Спикер Руслан Стефанчук во время разбирательства призвал депутатов надеть маски и показал, как их правильно носить.

Вице-спикер Елена Кондратюк призвала нардепов воздержаться от использования фейковых документов и не порочить парламент.

После голосования за постановление №6154 народные избранники приступили к ужесточению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, – первое чтение законопроекта №6084.