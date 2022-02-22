Политика В Раду внесли два проекта постановлений о прекращении дипотношений с РФ

2022-02-22 18:20

Президент РФ Владимир Путин своим признанием независимости "ЛДНР" сам прекратил дипотношения с Украиной, считает нардеп, представивший проект документа.

Народный депутат от партии Евросолидарность Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду проект постановления о прекращении дипломатических отношений с РФ. Об этом парламентарий написал в своем Telegram.

"Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией! Сегодня срочно подал в Верховную Раду соответствующее постановление... Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", - отметил Гончаренко.

При этом нардеп ссылается на Венскую конвенцию, отмечая, что существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право второму участнику ссылаться на данное нарушение, как основание для прекращения договора или приостановления его действия.

"Именно поэтому предлагаю Верховной Раде срочно рассмотреть это решение. У нас нет никаких дипломатических связей со страной, которая забирает наши территории, убивает наших людей и заявляет, что наша страна не должна существовать", - резюмировал Гончаренко.

Также проект постановления о расторжении дипломатических отношений с РФ внесла внефракционный депутат Оксана Савчук.

Документы направлены на рассмотрение Комитета.